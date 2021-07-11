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4 أندية تتنافس رسميًا لضم مروان محسن من الأهلي (تفاصيل)

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4 أندية تتنافس رسميًا لضم مروان محسن من الأهلي (تفاصيل) 4 أندية تتنافس رسميًا لضم مروان محسن من الأهلي (تفاصيل)

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تلقي مروان محسن لاعب النادي الأهلي 4 عروض رسمية من أندية الإسماعيلي والجونة وسيراميكا كليوباترا وفاركو للانضمام إلى فريقهم بداية الموسم المقبل 2021 و2021.

ويعكف مروان محسن مع تامر النحاس وكيل أعماله للانضمام إلى صفوف أحد الفرق الأربعة ودراسة تلك العروض واختيار أفضلها من الناحية المالية وأيضا تحقيق فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات، ومن المتوقع أن يحسم مروان موقفه النهائي من النادي الذي ينضم اليه خلال الأيام المقبلة.

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وفي الوقت نفسه، رفض مروان محسن الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب آخر، وطالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي بضرورة منحه الاستغناء الخاص به في حال رغبة الجهاز الفني برحيله من النادي وعدم إجباره على الانضمام لفريق معين في صفقة تبادلية.

وكشفت مصادر في النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني أبلغ مروان بعدم حاجة النادي الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد اعتماده بصفة أساسية على محمد شريف مهاجم والفريق بالإضافة إلى صلاح محسن مع عودة أحمد ياسر ريان.

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المصرى اليوم

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