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أمير الشرقية ونائبه يشكران القيادة على تثبيت سقف سعر البنزين

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أمير الشرقية ونائبه يشكران القيادة على تثبيت سقف سعر البنزين

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‫أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بعد صدور الأمر الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين.

ونوه سموه بحرص القيادة الدائم على دعم المواطنين، وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.

كما رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على التوجيه الكريم، منوهًا بحرصها الدائم على تلمُّس أحوال المواطنين، وتقديم الدعم لهم في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

البنزين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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