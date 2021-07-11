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أحمد موسى: الدولة تنفق تريليون جنيه على مشروعات «الري».. ودورنا الحفاظ على المياه

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أحمد موسى: الدولة تنفق تريليون جنيه على مشروعات «الري».. ودورنا الحفاظ على المياه أحمد موسى: الدولة تنفق تريليون جنيه على مشروعات «الري».. ودورنا الحفاظ على المياه

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تنفق نحو تريليون جنيه في مشروعات وزارة الري فقط، مضيفا: «دورنا كمواطنين يجب أن نحافظ على المياه لأنها خاصة بنا».

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الري تعمل جاهدة لإيصال المياه إلى الأراضي الزراعية من خلال تبطين الترع، مشيرا إلى أن المخالفات كانت تمنع وصول المياه إلى الترع الذاهبة إلى الأراضي الزراعية.

وتابع: «البعض سيفسر تصريحي بالخطأ، ولكني أقول مفيش حاجة اسمها المياه مش جاية ومفيش حاجة اسمها إن هتعطش، ولا تسمعوا من يقول هذا، فالحقوق لن يتم التفريط فيها أبدا».

المصرى اليوم

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