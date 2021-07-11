أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا

Print
بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا

جي بي سي نيوز :- ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أشادا بالعمل المشترك الذي أدى إلى الاتفاق حول نقل المساعدات إلى سوريا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس بوتين حيث أشاد الزعيمان بالعمل المشترك لفريقيهما في أعقاب القمة الأمريكية الروسية الذي أدى إلى الإجماع على استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن بايدن بحث مع بوتين كذلك "الهجمات المستمرة المنفذة باستخدام برامج الفدية من قبل مجرمين متمركزين في والتي طالت الولايات المتحدة ودولا أخرى في كل أنحاء العالم".

وشدد بايدن على "ضرورة اتخاذ روسيا إجراءات لمنع أنشطة المجموعات التي تستخدم برامج الفدية وتعمل في الأراضي الروسية، مؤكدا أنه ملتزم بشكل صارم بمواصلة مكافحة التهديد الأوسع النابع عن برامج الفدية".

كما شدد بايدن، حسب البيت الأبيض، على أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية شعبها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين استمر حوالي ساعة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين وبايدن أجريا اليوم اتصالا هاتفيا دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتم التوصل إلى الاتفاق في أعقاب أول قمة بين بوتين وبايدن عقدت في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 يونيو.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا