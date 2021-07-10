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مستشار وزير المالية: مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب

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مستشار وزير المالية: مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب مستشار وزير المالية: مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب

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قال الدكتور عبدالعزيز هاشم، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير المؤسسي، إن الفاتورة الإلكترونية ستلعب دورا كبيرا في حماية حق المستهلك، وذلك في نهاية الأمر عند الوصول إلى مرحلة إصدار الفاتورة من التاجر إلى المستهلك، حيث سيكون هناك نوع من الحماية للمستهلك تمكنه من الاستفادة بالكثير من المزايا مثل التي تقدمها الشركات في الدول الأخرى فيما يتعلق بحق المستهلك في استرداد قيمة السلعة إذا كان بها مشاكل أو غيرها.

وأوضح هاشم، خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع جامعة القاهرة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية: «أتصور أن الفترة المقبلة عند اكتمال المنظومة بشكل كامل سيكون هناك مجموعة من الفوائد التي ستعود على المستهلك النهائي»، مشيرًا إلى أن نظام التكويد وفقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيساعد في التعرف على نسبة المكون المحلى في المنتج المصرى وبالتالى سيساعد ذلك في دعم الصناعة الوطنية ودعم نسبة المكون المحلى في المنتج النهائى.

وأضاف هاشم أن تطوير كل الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب سيكون لها مردود كبير جدًا على المجتمع في خدمة حقوقه وعلى الحصيلة الضريبية التي تقوم بتمويل الموارد العامة للدولة .

وتابع: «هناك مجموعة من المشروعات القومية لتطوير مصلحة الضرائب يقودها الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعه مجموعة كبيرة من فرق العمل التي تعمل على عدة محاور مهمة منها محور الموارد البشرية وتطويره».

وكشف هاشم عن مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب، موضحًا أنه بجانب مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها الوزارة ومصالحها كان لابد من أن نسعى إلى خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذي يتطلب تدريب الكوادر البشرية؛ بما يتسق مع هذا التطور، بما يضمن خلق صف ثان، يكون داعمًا بخبراته وقدراته وإمكاناته لإستراتيجية الوزارة في تحقيق خططها نحو التنمية،، وما يتطلبه ذلك من وجود جدارات بشرية تدير منظومة العمل الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم توفير أفضل برامج التدريب للعاملين بوزارة المالية ومصالحها المختلفة، خاصة في ظل ما تشهده من حجم أعمال ومشروعات كبيرة لتحقيق رؤية 2030.

المصرى اليوم

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