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.. السفيرة الفرنسية توبخ حسان دياب على الهواء

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بالفيديو.. السفيرة الفرنسية توبخ حسان دياب على الهواء .. السفيرة الفرنسية توبخ حسان دياب على الهواء

جي بي سي نيوز :- تعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب إلى تأنيب دبلوماسي من قبل السفيرة الفرنسية، آن غريو، على الهواء مباشرة، قبل أن يقطع البث.

وحدث ذلك في السراي الحكومي، المقر الرسمي للحكومة، الثلاثاء، خلال استقبال دياب أعضاء السلك الدبلوماسي في بيروت.

 

 

وكان حسان دياب يتحدث  عن حصار مالي تمارسه الدول على لبنان، وقال إن العالم لا يستطيع إن يعاقب اللبنانيين أو أن يدير ظهره للبنان، لأن الاستمرار في هذه السياسية سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة تخرج عن السيطرة.

لكن السفيرة الفرنسية باغتته برد غير متوقع، إذ قالت في كلمتها إن "الأزمة اللبنانية هي نتاج سوء الإدارة وفساد استمر عقودا، وليس نتاج حصار خارجي والمسؤولية تقع على عاتق الطبقة السياسية وليس على الدول".

وأضافت غريو "أنتم تحاصرون أنفسكم بعدم تشكيل حكومة. هذا هو الواقع ".

ولم يتنس معروفة ما بقية خطاب السفيرة الفرنسية ومداخلات بقية السفرا، نظرا إلى قطع البث المباشر عن الاجتماع.

سكاي نيوز 

وحدث ذلك في السراي الحكومي، المقر الرسمي للحكومة، الثلاثاء، خلال استقبال دياب أعضاء السلك الدبلوماسي في بيروت.

 

 

وكان حسان دياب يتحدث  عن حصار مالي تمارسه الدول على لبنان، وقال إن العالم لا يستطيع إن يعاقب اللبنانيين أو أن يدير ظهره للبنان، لأن الاستمرار في هذه السياسية سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة تخرج عن السيطرة.

لكن السفيرة الفرنسية باغتته برد غير متوقع، إذ قالت في كلمتها إن "الأزمة اللبنانية هي نتاج سوء الإدارة وفساد استمر عقودا، وليس نتاج حصار خارجي والمسؤولية تقع على عاتق الطبقة السياسية وليس على الدول".

وأضافت غريو "أنتم تحاصرون أنفسكم بعدم تشكيل حكومة. هذا هو الواقع ".

ولم يتنس معروفة ما بقية خطاب السفيرة الفرنسية ومداخلات بقية السفرا، نظرا إلى قطع البث المباشر عن الاجتماع.

سكاي نيوز 

وحدث ذلك في السراي الحكومي، المقر الرسمي للحكومة، الثلاثاء، خلال استقبال دياب أعضاء السلك الدبلوماسي في بيروت.

 

 

وكان حسان دياب يتحدث  عن حصار مالي تمارسه الدول على لبنان، وقال إن العالم لا يستطيع إن يعاقب اللبنانيين أو أن يدير ظهره للبنان، لأن الاستمرار في هذه السياسية سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة تخرج عن السيطرة.

لكن السفيرة الفرنسية باغتته برد غير متوقع، إذ قالت في كلمتها إن "الأزمة اللبنانية هي نتاج سوء الإدارة وفساد استمر عقودا، وليس نتاج حصار خارجي والمسؤولية تقع على عاتق الطبقة السياسية وليس على الدول".

وأضافت غريو "أنتم تحاصرون أنفسكم بعدم تشكيل حكومة. هذا هو الواقع ".

ولم يتنس معروفة ما بقية خطاب السفيرة الفرنسية ومداخلات بقية السفرا، نظرا إلى قطع البث المباشر عن الاجتماع.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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