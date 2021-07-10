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الرئيس السنغالي يدعم حقوق في أزمة سد النهضة

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جاء ذلك خلال استقباله في القصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار، وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، على هامش زيارتها للسنغال، لترأس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب أفريقيا وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية.

وأضاف الرئيس السنغالي أن "بلاده تؤكد هذا الأمر فى كافة المحافل الخاصة بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

© AFP 2021 / -

وأشار إلى أن "السنغال سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال فبراير المقبل، وستضع على رأس أولوياتها إيجاد حل جذري لهذه الأزمة".

وأوضح أن "هذا هو التوجه الصحيح الذي يجب على جميع الأطراف الالتزام به للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصرى".

كما أشاد الرئيس السنغالى بالدور المحوري الذي لعبته بقيادة الرئيس خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية، والسعي لتحقيق التنمية لكافة شعوب القارة.

يذكر أن جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

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