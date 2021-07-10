أخبار عاجلة

"الموت" يغيّب الشيخ ياسين الخطيب.. أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى -
رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد -
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع -
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين -
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة -
شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة -
هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة -
جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر -
بهدف وحيد.. الأهلي يكسب تجربة الصفاقسي التونسي -
بعد غرق مركبة.. "الزهور" تستقبل زوار "العارضة" للتحذير من السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الرئيس التونسي يشكر على دعمها في اتصال مع محمد بن سلمان

Print

وخلال مكالمة هاتفية جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، شكر سعيد على جهودها ودعمها بلاده في الظرف الوبائي "الدقيق" الذي تمر به.

© AP Photo / Hassene Dridi

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية الرسمية على "فيسبوك" بيانا حول الاتصال أشارت فيه إلى أن هذه المحادثات كانت بمثابة "فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين".

ونوه البيان أن هذه المحادثات تؤكد أيضا على "الإرادة المشتركة (لدى البلدين) في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان، أعرب بن سلمان عن استعداد السعودية تقديم الدعم بهدف تمكين تونس وتقديم اللقاحات والتجهيزات الطبية اللازمة وغيرها من المعدات الضرورية لمكافحة وباء المستجد في أسرع وقت.

وبدوره، أعرب الرئيس التونسي، "عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق".

وطلب سعيد من ابن سلمان نقل "تحياته الأخوية إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بدوام نعمة النماء والاستقرار".

الجدير بالذكر، أن وسائل إعلام تونسية أكدت اليوم تأزم الوضع الوبائي في البلاد، واصفة الإجراءات الحكومية بـ"المحتشمة" و"الخجولة".

وتوفي حوالي 16 ألف شخص حتى اليوم في تونس نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم 4 آلاف وفاة في آخر شهرين فقط.

وبالرغم من تسارع وتيرة الإجراءات الحكومية، إلا أن وتيرة الإصابات ما زالت مرتفعة أيضا، حيث أوصت اللجنة العلمية في البلاد بإجراء حجر شامل لمدة 6 أسابيع تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)