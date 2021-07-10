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سفير اليابان في لبنان يشكو من انقطاع الكهرباء عن مقر إقامته

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وقال السفير الياباني على حسابه بتويتر، أمس الجمعة، "الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي انقطعت منذ الصباح الباكر".

وأضاف "قيل لي إنه لا يوجد احتمال لعودة التيار الكهربائي"، مشيرا إلى قلقه بشأن مصير المستشفيات والعيادات.

وكانت شركة كهرباء لبنان، قد أعلنت أمس أن محطتيها في دير عمار والزهراني، اللتين توفران معا حوالي 40% من الكهرباء في البلاد، توقفتا عن العمل نتيجة نفاد خزينهما من مادة الغاز.

© Sputnik

وأضافت في بيان أن البنوك الأجنبية لم توافق بعد على المعاملات التي ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتفريغ شحنتي وقود تنتظران في الميناء منذ الأسبوع الماضي.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية بسبب عدم الاتفاق بين السياسيين اللبنانيين على تشكيل ، ما أثر على نواحي اقتصادية عديدة، خاصة عقب انهيار تاريخي في سعر الليرة اللبنانية، ما خلف أزمات في الكهرباء والدواء وغيرها.

وتتصاعد حدة الأزمات المعيشية في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع وعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع الجنوني حيث بلغ أمس الجمعة 19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 

كذلك تتواصل أزمة شح المحروقات في البلاد، على الرغم من رفع سعر المحروقات بعد السماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما يعمد أصحاب المولدات الكهربائية على التقنين القاسي في كافة المناطق بسبب نفاد مادة المازوت لديهم.

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