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«رشوان»: صرف معاشات الصحفيين بالزيادة الجديدة بدءا من يوليو الحالي

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«رشوان»: صرف معاشات الصحفيين بالزيادة الجديدة بدءا من يوليو الحالي «رشوان»: صرف معاشات الصحفيين بالزيادة الجديدة بدءا من يوليو الحالي

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أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن بدء صرف معاشات الصحفيين من رواد أعضاء النقابة، بجدول المعاشات، بالزيادة البالغة 20% بعد موافقة على دعم صندوق المعاشات بمبلغ 10 مليون جنيه.

وقال رشوان في بيان صحفي له: «الزميلات والزملاء الكرام الرواد أعضاء النقابة، بجدول المعاشات وأسرهم، وفاء بما وعدت به خلال الفترة الماضية واستنادا إلى موافقة الحكومة مشكورة على دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 مليون جنيه».

وأضاف: «وذلك بعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20%، ليرتفع من 1750 جنيه إلى 2100 جنيه، فقد تقرر تطبيق وصرف هذه الزيادة بدءا من معاش شهر يوليو الحالي، في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة، تحياتي لكم جميعا، داعيا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير».

المصرى اليوم

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