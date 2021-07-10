محافظ الإسكندرية ووكيل التعليم يتفقدان لجان الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات (صور)

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى الاسكندرية، لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021، بعدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات التى تجرى بنظام التقييم الجديد "بابل شيت" والاختيار من متعدد.

وأكد "الشريف" على أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي إتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأكد المحافظ علي قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الإحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يومياً علي الطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلاً عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه علي مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.

بدوره قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية، و26099 للشعبة العلمية. يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني. ومن المقرر أن تنتهي في 2 أغسطس 2021.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان. مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

أول أيام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية ووكيل التعليم يتفقدان لجان الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات .. وإجراءات احترازية مشددة (صور وفيديو)

محافظ الإسكندرية ووكيل التعليم يتفقدان لجان الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات .. وإجراءات احترازية مشددة (صور وفيديو)

محافظ الإسكندرية ووكيل التعليم يتفقدان لجان الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات .. وإجراءات احترازية مشددة (صور وفيديو)

محافظ الإسكندرية ووكيل التعليم يتفقدان لجان الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات .. وإجراءات احترازية مشددة (صور وفيديو)

محافظ الإسكندرية ووكيل التعليم يتفقدان لجان الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات .. وإجراءات احترازية مشددة (صور وفيديو)