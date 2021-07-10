محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير امتحانات الثانوية العامة «الصف الثالث الثانوي» بلجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات لآداء الامتحان، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن المحافظ اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط في الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطالبات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم الذاتي للطالبات.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب في جميع لجان الامتحان بمختلف المدارس، حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، فضلاً عن توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.
كما أكد «الأنصاري» على مسئولي التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب.
ولفت محافظ الفيوم، إلى انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان، مشيراً أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن الامتحانات حتى الآن، ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم لاستمرار تعقيم جميع اللجان بشكل دوري، والحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع المراجعة المستمرة لوسائل الحماية الشخصية والإجراءات الاحترازية، وتخصيص غرفة بكل لجنة عامة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
ووجه محافظ الفيوم رسالة لأبناءه طلاب وطالبات الثانوية العامة، حثهم فيها على الجد والاجتهاد، والتركيز في آداء الامتحانات، مع الهدوء التام وعدم التوتر، لجني ثمار تحصيلهم الدراسي طوال العام الدراسي.
وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أيضاً سير العمل بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، للتأكد من عدم وجود شكاوى أو عوائق تعكر صفو الطلاب في آداء الامتحانات، والتدخل الفوري لتذليل كافة العقبات، مضيفاً أن المحافظ تواصل من داخل غرفة العمليات المركزية، مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاطمئنان على سير الامتحانات بجميع لجان الامتحانات بالمحافظة.
من جانبه، كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020/2021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.