وزارة الري: جاري تنفيذ أعمال تأهيل 23 ترعة في الحسينية بتكلفه 300 مليون جنيه

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قال المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه، لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه، لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة القصاصين الجديدة بطول 4.8 كم وبتكلفة 14 مليون و500 ألف جنيه ،لخدمة زمام 4000 فدان حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 %، وكذلك تنفيذ أعمال تأهيل ترعة أيمن المناجاة بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه لخدمة زمام 3600 فدان حيث بلغت نسبة التنفيذ 15 %، وجاري مضاعفة الأعمال لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد ،لافتاً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعتي القصاصين الجديدة وأيمن المناجاة بمركز الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة الجودة في العمل ،والإلتزام بالمواصفات المحددة مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.