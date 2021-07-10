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التحقيق مع 88 طبيب وممرض بسبب الغياب والخروج بدون إذن في كفر شكر

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التحقيق مع 88 طبيب وممرض بسبب الغياب والخروج بدون إذن في كفر شكر التحقيق مع 88 طبيب وممرض بسبب الغياب والخروج بدون إذن في كفر شكر

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تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر العمل في مستشفى كفر شكر المركزى وتلبية إحتياجات المواطنين وخدمات المرضى والإدارات الخدمية والمنشآت الصحية على مستوى المركز والمدينة للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الإحترازية وحسن استقبال المواطنين وتسهيل خدماتهم.

أسفرت جولة المرور في مستشفى كفر شكرعن خروج ١٠ أطباء من العمل دون خط سير أو أي سند قانوني وغياب 54 طبيبا عن العمل، كما تبين غياب 24 من أطقم التمريض وقرر رئيس المدينة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غياب الاطباء واطقم التمريض.

وفى السياق، تفقد رئيس مدينة كفر شكر أعمال الرصف في امتداد شارع جمال عبدالناصر وسط المدينة بهدف راحة وخدمة المواطنين كما تابع أعمال دهان البلدورات في الشارع وأعمال تطوير الحديقة أمام كهرباء المدينة.

المصرى اليوم

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