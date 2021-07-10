محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة وغرفة عمليات لاستقبال الشكاوي

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعه إنتظام سير العملية الإمتحانية حيث قام بالمرور على عدد من اللجان للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تم إتخاذها لضمان أداء الطلاب الإمتحانات في مناخ ملائم.

وشملت الجولة مدارس الأورمان شيراتون بنات وقومية العجوزة والسعيدية الثانوية بنين بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة.

مشيراً أنه تم تفعيل الإجراءات الإحترازية على أكمل وجه لافتاً أنه قبل الدخول إلى اللجان يتم إجراء الكشف الحراري على الطلاب مروراً بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وإرتداء الكمامات وتطهير الأيدي لكي يتمكنون من دخول اللجنة الإمتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامه الطلاب.

أكد على وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعه حلها للعمل على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب.

وبعث برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة إتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن إنتظام سير عملية الإمتحان مع إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن .

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعياً بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان لافتاً أنه من المقرر أن يخوض الإمتحانات بمحافظة الجيزة ٧٣ ألف و٩٢٣ طالب وطالبه بعدد ١٦٥ لجنة أساسية .