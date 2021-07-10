صحة الغربية تشكل لجان من صحة البيئة لمتابعة المجازر قرب عيد الأضحى

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وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الوقائي صحة البيئة للمرور على مجازر اللحوم قرب عيد الأضحى المبارك للتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحية والبيئية وكذا التأكيد على النظافه العامه والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل داخل المجزر والعاملين به والبيئه المحيطة.

قام الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة بتشكيل لجنة برئاسه الاستاذ طارق غرابة مسؤول المرافق بالإدارة للمرور على مجازر المحلة الكبري وذلك للتأكد من توفير المستلزمات الخاصة بعملية الذبح، والنظافة للحفاظ على سلامة اللحوم عقب الذبح، والتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحية والبيئية وكذا التأكيد على النظافة العامة والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من ذلك الحفاظ على صحة المصريين في المقام الأول الصحة العامة. وكذلك عدم تلوث البيئة بمخلفات الذبح، مناشِدة جميع المصريين الذبح في المجازر الحكومية حفاظا على صحتهم والبيئة.