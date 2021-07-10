أخبار عاجلة

وزير الزراعة: مزارعنا المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة -
البابا تواضروس ينعى القمص اشعياء ويعزي مجمع رهبان الأنبا بولا -
«الزراعة»: تحديث منظومة الري تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين زراعات الأرز والموز -
فيديو.. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل» -
سيد عبد الحفيظ: سيبك من المؤرخ عمرو الدرديري (فيديو) -
5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع -
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين -
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة -
بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة الغربية تشكل لجان من صحة البيئة لمتابعة المجازر قرب عيد الأضحى

Print
صحة الغربية تشكل لجان من صحة البيئة لمتابعة المجازر قرب عيد الأضحى صحة الغربية تشكل لجان من صحة البيئة لمتابعة المجازر قرب عيد الأضحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الوقائي صحة البيئة للمرور على مجازر اللحوم قرب عيد الأضحى المبارك للتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحية والبيئية وكذا التأكيد على النظافه العامه والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل داخل المجزر والعاملين به والبيئه المحيطة.

قام الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة بتشكيل لجنة برئاسه الاستاذ طارق غرابة مسؤول المرافق بالإدارة للمرور على مجازر المحلة الكبري وذلك للتأكد من توفير المستلزمات الخاصة بعملية الذبح، والنظافة للحفاظ على سلامة اللحوم عقب الذبح، والتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحية والبيئية وكذا التأكيد على النظافة العامة والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من ذلك الحفاظ على صحة المصريين في المقام الأول الصحة العامة. وكذلك عدم تلوث البيئة بمخلفات الذبح، مناشِدة جميع المصريين الذبح في المجازر الحكومية حفاظا على صحتهم والبيئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة: مزارعنا المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة

وزير الزراعة: مزارعنا المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة

البابا تواضروس ينعى القمص اشعياء ويعزي مجمع رهبان الأنبا بولا

البابا تواضروس ينعى القمص اشعياء ويعزي مجمع رهبان الأنبا بولا

«الزراعة»: تحديث منظومة الري تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين زراعات الأرز والموز

«الزراعة»: تحديث منظومة الري تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين زراعات الأرز والموز

إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل مياه على طريق أبوسمبل

إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل مياه على طريق أبوسمبل