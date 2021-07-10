رئيس السنغال: ندعم حقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل

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استقبل الرئيس السنغالي «ماكي سال» بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارتها لدولة السنغال لترأس أعمال اكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب افريقيا وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية .

وقد نقلت نيفين جامع رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ل «ماكى سال» رئيس دولة السنغال أكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين قيادةً وشعباً، وحرص مصر على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية.

واشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى ان رسالة الرئيس السيسى أكدت ايضا تطلع مصر بأن يسهم دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ منذ مطلع يناير الماضي، في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة بصفة عامة، ودولة السنغال بصفة خاصة وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارة السمراء .

وأضافت نيفين جامع أن الرسالة تضمنت إشادة الرئيس السيسي بمستوى التنسيق الراهن، والتواصل المستمر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تطلعه للعمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين.

هذا وقد عبر الرئيس السنغالى ماكى سال عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط بين السنغال ومصر وعلاقة الصداقة بين قيادة البلدين وتطلعه لتعزيز العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وبصفة خاصة في المجال الاقتصادى، وهو ما يدعم «خطة السنغال البازغة» للتنميةالاقتصادية .

وقال ان زيارة الرئيس السيسى للعاصمة داكار خلال عام ٢٠١٩، عكست توافق الرؤي بين البلدين بشأن مختلف الموضوعات والرغبة المشتركة في المضي قدما نحو تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مؤكداً في الوقت ذاته على اعتزاز الشعب السنغالى بعلاقات الود والمحبة مع الشعب المصرى خاصة وان العديد من الطلاب السنغاليين قد تلقوا تعليمهم بمؤسسة الازهر الشريف .

وأشاد الرئيس السنغالى بالدور المحورى الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال رئاستها للاتحاد الافريقى في الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية، والسعى لتحقيق التنمية لكافة شعوب القارة، مشدداً في الوقت ذاته على دعم السنغال الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، وسعى السنغال للتأكيد على هذا الامر في كافة المحافل الخاصة بالاتحاد الافريقى والأمم المتحدة .

وأشار إلى أن بلاده سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الافريقى خلال فبراير المقبل، وستضع على رأس اولوياتها ايجاد حل جذرى لهذه الازمة، للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصرى لأن هذا هو التوجه الصحيح الذي يجب على جميع الاطراف الالتزام به .

وأعرب الرئيس السنغالى عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في العديد من مجالات التنمية الاقتصادية وكذا الرعاية الصحية وبصفة خاصة في علاج مرضى فيروس سى حيث تمتلك مصر تجربة رائدة في هذا المجال .

وأشار إلى اهمية تعزيز علاقات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، معرباً عن استعداد بلاده للتنسيق مع الجانب المصرى لتيسير خطوط ملاحية بحرية وجوية مباشرة بين السنغال ومصر وكذا العمل على الغاء تأشيرات الدخول لتسهيل عملية دخول المستثمرين إلى البلدين.