محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

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خضع الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف لجميع الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها مسؤولو لجان الثانوية العامة ببنى سويف من قياس لدرجة الحرارة والمرور على البوابة الخاصة بكل لجنة للتعقيم كما أمر مرافقوه بضرورة ارتداء الكمامات.

وتفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من لجان امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت اليوم بأداء طلاب القسم العلمي (علوم ورياضيات) الامتحان في مادة اللغة العربية، فيما يؤدى «غد»اطلاب القسم الأدبي الامتحان أيضا في نفس المادة.

واطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنفذة والتي شملت تنظيم عملية الدخول والخروج، حيث يتم دخول الطلاب عن طريق بوابات التعقيم، وتسليم كل طالب المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم، بجانب واقي الوجه والحذاء، مرورا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف، ثم دخوله اللجنة وتسليمه كراسة الأسئلة والبابل الشيت، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالب داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وتابع محافظ بني سويف من خلال غرفة العمليات سير المنظومة في اللجان، واتصال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفة عمليات الوزارة ،حيث تم التواصل مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، مؤكدا على أن منظومة عمل الامتحانات تسير بشكل منتظم وسلسل، وأنه قد تم توفير كافة وسائل الراحة من مبردات مياه وتهوية، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأشارالمحافظ إلى أن المحافظة قد استعدت جيداً للامتحانات،خاصة وأنها تعقد للعام الثاني على التوالى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة مقارنة بالأعوام السابقة،بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى توجيهاته بتشكيل لجنة ميدانية لمراجعة تجهيزات اللجان قبل بدء الامتحانات، للتأكد من جاهزيتها ودعمها بكافة المستلزمات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية ووسائل الراحة من مراوح ومبردات مياه وتوافر عوامل الأمن والسلامة ،ومراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان،والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع عقد الامتحانات على مدار شهري يوليو وأغسطس.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات بمحيط مقرات لجان الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة،مع المتابعة المستمرة طوال الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.

من جهتها، أوضحت سهام يوسف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة وأعمال التعقيم والتطهير ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات والاتفاق على آلية تنظيم دخول وخروج الطلاب ،وتجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان،وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية ،والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع الصحة والإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة طوال فترة الامتحانات التي بدأت اليوم لطلاب العلمي باللغة العربية وتختتم 2أغسطس القادم، فيما،فيما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية غدا«الأحد 11 يوليو»بمادة اللغة العربية وتختتم يوم 29 من نفس الشهر.