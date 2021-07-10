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ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات ذبح دواجن في الشارع بشبرا الخيمة (صور)

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ضبطت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة سيارة نقل أثناء قيامها بإلقاء مخلفات مجازر ذبح دواجن في الشارع العام مما يلوث البيئة.

قال اللواء سامي علام الحى إنه أثناء المتابعة الميدانية للدكتور مجدي البكري وإيهاب مهدي نائبي رئيس الحي بشارع 15 مايو تمكنا ضبط سيارة نقل تحمل مخلفات مجازر دواجن تلقيها في الشارع العام.

وقال رئيس الحي في بيان صحفى أنه تم التحفظ على السيارة بحضور قوة من قسم أول شبرا، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد أن فرق المتابعة الميدانية بحي غرب شبرا الخيمة، بصدد عمل حملات يومية على جميع الشوارع بنطاق الحى، لمنع أي تراكمات للقمامة حفاظًا على صحة المواطنين.

سيارة نقل تلقى مخلفات ذبح دواجن فى الشارع بشبرا الخيمة
سيارة نقل تلقى مخلفات ذبح دواجن فى الشارع بشبرا الخيمة
سيارة نقل تلقى مخلفات ذبح دواجن فى الشارع بشبرا الخيمة
سيارة نقل تلقى مخلفات ذبح دواجن فى الشارع بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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