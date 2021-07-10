محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 ، بمدرسة بني شبل الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية ، والتي تضم 8 لجان إمتحانية تستوعب 123 طالب وطالبة بحد أقصي 13 طالب وطالبة بكل لجنة لأداء امتحان اللغة العربية، في حضور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية.

خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم للمدرسة للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والمرور من بوابة التعقيم ، مؤكداً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإنتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية، للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في ماراثون إمتحانات الثانوية العامة.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكد محافظ الشرقية أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، مشيداً بإلتزام أولياء الأمور وعدم تواجدهم أمام المدرسة وذلك للحد من التجمعات، ولتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات بسهولة ويسر.