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تقدمت النائبة امل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحظر تداول «حبوب الغلة» القاتلة في الأسواق المصرية.
وقالت «سلامة» في طلبها إن حبوب الغلة يتم بيعها في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية دون ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية، واضافت ان المزارعون يستخدموها في عمليات حفظ القمح وحمايته من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عمليات التخزين بعد موسم الحصاد، ولكن اتضح انها وراء انتشار ظاهرة الانتحار في محافظات الدلتا والصعيد لاحتواءها على مادة «فوسفيد الألمونيوم» السامة.
و تابعت: «هناك سوء استخدام لحبوب الغلة في تدمير المجتمع، خاصة ان حبة الغلال لا يوجد لها
علاج أو تقليل من مخاطرها ولكن يقتصر العلاج على الغسيل المعوى خلال فترة زمنية قصيرة من تناولها حيث تتعامل معها المستشفيات باعتبارها حالات تسمم ولكن كثير من الحالات تنتهي بالوفاة.
وأكدت ان تزايد حالات الانتحار بين الشباب في عدد من المحافظات يستوجب على الحكومة سرعة التحرك لاتخاذ قرار عاجل يحظر تداول هذه الحبة، أو وضع ضوابط صارمة لبيعها اما بتدوين إسم المشترى ورقمه القومى، ومنع بيعها لصغار السن والشباب ويقتصر بيعها للكبار فقط.
وأشارت النائبة إلى الدور المهم لوسائل الإعلام لتوعية المواطنين من مخاطر حبة الغلال، وايضا دور مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات والحملات الشعبية، في المحافظات خاصة محافظة الدقهلية التي تشهد زيادة في حالات الانتحار بسبب حبة الغلة، حيث بادر شبابها بإطلاق حملة «أرواحنا مش رخيصة.. لا لبيع حبة الغلة القاتلة».
وقالت: «مع العلم أن حبة الغلة تباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت مسميات متعددة ويتم استيرادها من الصين والهند من بينها شينفوس 56 % وسيلفوس 57 % وفون تكس 56 % وسيلفوكسين 56 %- زانفوس 56 %- فومكسين 57 %- كويكفوس 57 %- ماجتوكسين 66 %- هوكسين 56 %- ماجيك أكسام 56 %- جاستوكين 57 %- بستوكسين 56 % أقراص – بستوكسين 56 % بلي الوفونس 56» %.
وطالبت «سلامة» الحكومة بضرورة حظر تداول هذه الحبة أو وضع ضوابط صارمة على بيعها التي تتسبب في زيادة حالات الانتحار بين المواطنين.