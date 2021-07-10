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طلب إحاطة يطالب بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

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طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات طلب إحاطة يطالب بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

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تقدمت النائبة امل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحظر تداول «حبوب الغلة» القاتلة في الأسواق المصرية.

وقالت «سلامة» في طلبها إن حبوب الغلة يتم بيعها في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية دون ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية، واضافت ان المزارعون يستخدموها في عمليات حفظ القمح وحمايته من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عمليات التخزين بعد موسم الحصاد، ولكن اتضح انها وراء انتشار ظاهرة الانتحار في محافظات الدلتا والصعيد لاحتواءها على مادة «فوسفيد الألمونيوم» السامة.

و تابعت: «هناك سوء استخدام لحبوب الغلة في تدمير المجتمع، خاصة ان حبة الغلال لا يوجد لها

علاج أو تقليل من مخاطرها ولكن يقتصر العلاج على الغسيل المعوى خلال فترة زمنية قصيرة من تناولها حيث تتعامل معها المستشفيات باعتبارها حالات تسمم ولكن كثير من الحالات تنتهي بالوفاة.

وأكدت ان تزايد حالات الانتحار بين الشباب في عدد من المحافظات يستوجب على سرعة التحرك لاتخاذ قرار عاجل يحظر تداول هذه الحبة، أو وضع ضوابط صارمة لبيعها اما بتدوين إسم المشترى ورقمه القومى، ومنع بيعها لصغار السن والشباب ويقتصر بيعها للكبار فقط.

وأشارت النائبة إلى الدور المهم لوسائل الإعلام لتوعية المواطنين من مخاطر حبة الغلال، وايضا دور مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات والحملات الشعبية، في المحافظات خاصة محافظة الدقهلية التي تشهد زيادة في حالات الانتحار بسبب حبة الغلة، حيث بادر شبابها بإطلاق حملة «أرواحنا مش رخيصة.. لا لبيع حبة الغلة القاتلة».

وقالت: «مع العلم أن حبة الغلة تباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت مسميات متعددة ويتم استيرادها من الصين والهند من بينها شينفوس 56 % وسيلفوس 57 % وفون تكس 56 % وسيلفوكسين 56 %- زانفوس 56 %- فومكسين 57 %- كويكفوس 57 %- ماجتوكسين 66 %- هوكسين 56 %- ماجيك أكسام 56 %- جاستوكين 57 %- بستوكسين 56 % أقراص – بستوكسين 56 % بلي الوفونس 56» %.

وطالبت «سلامة» الحكومة بضرورة حظر تداول هذه الحبة أو وضع ضوابط صارمة على بيعها التي تتسبب في زيادة حالات الانتحار بين المواطنين.

المصرى اليوم

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