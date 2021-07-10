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يتوقع أن يستقر سعر الذهب اليوم في مصر وكذلك يوم غدٍ الأحد، عند الأسعار السائدة يوم الجمعة 9 يوليو، وتظل أسعار الذهب تتحرك صعودًا وهبوطًا فى نطاق سعري محدود جدًا، تزامنًا مع إجازة البورصات العالمية اليوم السبت وغدًا الأحد، والتى يتحكم فى أسعار الذهب فى السوق المصري المحلي خلالها عاملين رئيسيين هما قوي العرض والطلب وحركات أسعار الدولار، وذلك فى غيبة مؤشرات السعر العالمي.

سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 10-7-2021

وتستمر أسعار الذهب اليوم في مصر مستقرة عند ذات أسعار أمس الجمعة، والتى تراوحت فيها أسعار الذهب عيار 24 بين 897 و899 جنيهًا حيث ختمت على ارتفاع فى مساء اليوم لتصل إلي 899 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذهب فى مصر عيار 21 أمس بين 785 جنيهًا و787 جنيهًا وختم سعر الذهب مساء التعاملات على 787 جنهيًا، أما سعر الذهب عيار 18 أمس فتراوح بين 673 و675 جنيهًا وختمت أسعار الذهب ختام تعاملات الجمعة علي 675 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب اليوم فى مصر فى بداية تعاملات يوم السبت كما يلي:

سعر الذهب في مصر عيار 24 يبلغ 899 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 787 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 فى مصر بلغ 675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 6280 جنيهًا.

ونشر موقع آي صاغة المتخصص فى أسعار الذهب فى مصر أسعار قريبة من ذات الأسعار السائدة فى السوق المصري صباح اليوم، وحدد سعر الذهب عيار 24 يبلغ 894.75 للشراء و899.5 للبيع، وكذلك سعر الذهب عيار 21 يبلغ 783 للشراء و787 للبيع، بينما كان سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ 671.25 للشراء و674.5 للبيع، كما حدد سعر الجنيه الذهب عند 6265 للشراء و6269 للبيع، بينما كان سعر الأونصة 1811 دولار للشراء و1812 دولار للبيع.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا فى ختام آخر التعاملات فى البورصات العالمية يوم الجمعة آخر أيام العمل إلي 1808.15 دولار للتعاملات الفورية، وكان السعر الافتتاحي أمس 1802.15 دولار ليحقق صافي ارتفاع 6 دولارات، بعد تحركه فى نطاق سعري 1796.43 دولار و1812.26 دولار، بمدي سعري يقارب 16 دولار.

ارتفعت الأسعار العالمية للذهب فى ختام التعاملات فى البورصات العالمية يوم الجمعة آخر أيام العمل خلال الأسبوع الماضي إلي 1810.60 دولار لتعاملات العقود الآجلة، وكان السعر الافتتاحي أمس 1803.20 دولار ليحقق صافي ارتفاع 7.40 دولارات، بعد تحركه فى نطاق سعري 1796.60 دولار و1813 دولار، بمدي سعري يصل إلي 16.40 دولار.

توقعات أسعار الذهب فى مصر اليوم وغدًا

يتوقع أن تستقر أسعار الذهب اليوم وغدًا فى مصر عند ذات مستويات ختام أسعار يوم الجمعة وذات أسعار بداية التعاملات يوم السبت صباحًا، وتكون الحركات صعودًا وهبوطًا مستقرة حول ذات الأسعار فى مدي سعري محدود لا يزيد عن جنيه صعودًا وهبوطًا حول ذات الأسعار السائدة، ويرجع ذلك لتحكم قوي العرض والطلب بصفة أساسية فى الأسعار فى ظل أجازة البورصات العالمية واستقرار أسعار الدولار.