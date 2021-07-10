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تنفيذ حملة نظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية (صور)

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نفذت شركة نهضة للخدمات البيئية، المكلفة بأعمال النظافة فى الاسكندرية حملة نظافة بمحيط لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة التى بدأت اليوم السبت وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأصدر المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية للشركة، توجيهاته لإبراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضارية، باتخاذ كل ما يلزم نحو رفع كفاءة النظافة حول لجان امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ ، وعلي الفور كلف رئيس قطاع النظافة الحضارية كافة مسؤولي القطاع من أبو قير شرقا وحتى برج العرب غربا.

وقال أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، أن الشركة منذ ساعات الصباح الأولي تقوم بأعمال كنس وغسيل حول لجان الثانوية العامة بكافة الأماكن ، كما تم إنشاء غرفة عمليات لتلقي اي شكاوى تخص منظومة النظافة حول لجان الثانوية العامة وتم تخصيص رقم 033603999 لتلقي الشكاوى من المواطنين.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان، 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية، و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني ومن المقرر أن تنتهي في 2 أغسطس 2021،كما تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، وتطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد .

فى اليوم الأول .. تنفيذ حملة نظافة بمحيط لجان إمتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)
فى اليوم الأول .. تنفيذ حملة نظافة بمحيط لجان إمتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)
فى اليوم الأول .. تنفيذ حملة نظافة بمحيط لجان إمتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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