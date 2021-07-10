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«GPS» يقود الأمن لضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الجيزة

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«GPS» يقود الأمن لضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الجيزة «GPS» يقود الأمن لضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الجيزة

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تمكنت أجهزة الأمن، السبت، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتبين ارتكابهم 3 وقائع.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة المستولى عليها بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، وبمواجهته اعترف بشرائه السيارة من شخصين، مقيمين بالجيزة، مقابل مبلغ مالي، وعلمه بأنها متحصلات واقعه سرقة.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

المصرى اليوم

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