محافظ قنا يأمر بنقل سيدة مشردة الى مصحة نفسية وتوفير مسكن وفرصة عمل لنجلها

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أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بنقل سيدة مشردة تفترش الرصيف أمام مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى إلى مصحة نفسية لتقديم الرعاية الصحيه الكاملة لها ،كما أمر بتوفير وحدة سكنية لإبنها بالعمارات السكنية بمركز قفط بالإضافة إلى توفير فرصة عمل له بوحدة مرور مدينة قفط، جاء ذلك عقب زيارة محافظ قنا للسيدة فور نقلها مساء الجمعة الماضى إلى احدى المنشآت التابعة للمحافظة بالمعنا بمعرفة مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وذلك بعد تكرار شكوى المواطنين من سوء سلوكها معهم .

قال محافظ قنا إن مديرية التضامن الاجتماعى قامت ببحث حالتها وتبين استحقاقها للدعم والمساعدة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تتوانى في تقديم الدعم اللازم لكافة المستحقين خاصة الأكثر احتياجا وأننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء قنا الذين يستحقون منا كل العطاء.