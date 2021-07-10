غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد

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ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم السبت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة، بجانب تواصل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة، من خلال شبكة برنامج سكايب والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة الإمتحانات.

واكد، على إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل لجان سير الإمتحانات وسط إجراءات إحترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلا عن تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور.

مشيرا الى تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.