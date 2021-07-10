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مباحثات الأستانة الخاصة بسوريا: التأكيد على دعم وحدة الأراضي وإدانة إسرائيل

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مباحثات الأستانة الخاصة بسوريا: التأكيد على دعم وحدة الأراضي وإدانة إسرائيل مباحثات الأستانة الخاصة بسوريا: التأكيد على دعم وحدة الأراضي وإدانة إسرائيل

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لم تصل مباحثات الأستانة الخاصة بسوريا إلى قرار إلزامي بقدر الإعلان عن دعم وحدة الأراضي السورية وعدم انفصالها، فضلا عن إدانة إسرائيل لانتهاكاتها المتواصلة بحق دمشق.

وكانت المباحثات رقم 16، التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان «أستانة» سابقا«، على مدار 3 أيام فقد أجمع المشاركون الدوليون والمحليون على رفض الأجندات الانفصالية بالبلاد، ومواصلة مكافحة الإرهاب ووقف نهب عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكا للدولة السورية.

واعتبر المشاركون أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وكان الاجتماع، الذي شارك فيه الدول الضامنة ( وإيران وتركيا ووفدا النظام والمعارضة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي لبنان والعراق والأردن وممثلو المنظمات الدولية)

ولايزال الوضع شائك في ظل الأطماع الدولية في سوريا بسبب النفط ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدمشق، التي نجحت في تنظيم الانتخابات الرئاسية في شهر مايو الماضي.

ويبقى سؤال لماذا لم تنجح المباحثات في الوصول إلى اتفاق نهائي ؟، والإجابة أن المفاوضات الجارية لازالت متشبعة بخلافات جمة بين الأطراف المتصارعة حول النظرة الدولية إلى السورية، ولاتزال هناك مطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ويبقى الحل السياسي في سوريا هو الحل الأمثل، بعدما تسببت الحرب الدائرة في إراقة الكثير من الدماء وفرار الملايين من اللاجئين السوريين سواء إلى الدول العربية أو الأجنبية.

المصرى اليوم

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