اليوم .. 46.4 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية في الإسكندرية بنظام الـ«بابل شيت»

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ينطلق قطار الثانوية العامة في الإسكندرية بنظام التقييم الجديد، لأول مرة على «بابل شيت»، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما أنهت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول الوزارة، استعداداتها لاستقبال الطلاب .

ويبدأ طلاب الشعبة العلمية الامتحانات بأداء مادة اللغة العربية وفق نظام التقييم الجديد، بحيث يجيب الطلاب عن جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ، على البابل شيت، والذى سيتم تصحيحه إلكترونيًا بدون تدخل عنصر بشرى.

ويقوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على مدرسة «طه حسين الثانوية بنات» بإدارة شرق الكائنة، وذلك في ضوء متابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة.

وأكد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لآداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020/ 2021، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم وتنتهي يوم 2 أغسطس المقبل، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب، كما أكد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات لمنع الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج، لافتا إلى ضرورة توفير طبيب لكل لجنة في حالة الاحتياج اليه، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بـ مراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأوضح أن مديرية تعليم الإسكندرية قامت بتجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات، لافتا إلى انه تم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان، كما تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحانات، وتم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان .

وأشار «سعد» إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا حتى الان، كما وصلت المخصصات الطبية والصحية التي خصصتها الوزارة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين حفاظا على الصحة العامة وتم توزيعها على مخازن الإدارات لتوزيعها على مقار اللجان الامتحانية بكل إدارة، كما تم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية وتم التنبيه مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا ومراعات المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن، وتوفير بوابات التعقيم وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب يوميًّـا .