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«استقرار عند الارتفاع».. الذهب في وعالميا صباح اليوم السبت 10 يوليو 2021

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«استقرار عند الارتفاع».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 10 يوليو 2021 «استقرار عند الارتفاع».. الذهب في وعالميا صباح اليوم السبت 10 يوليو 2021

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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم االسبت، 10 يوليو 2021، عند الأسعار المرتفعة التى حققتها الجمعة، وذلك بعد ثبات سعر الذهب عالميًا، بعد إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية .

وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم السبت، 897 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 673 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6280 جنيهًا.

بينما استقرت أسعار الذهب عالميا، عند الاسعار التى حققتها قبل إغلاق البورصة العالمية لقضاء الإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد، وحقق سعر الذهب قبل الإغلاق ارتفاعا ملحوظا بسبب إعلان الاحتياطى الفيدرالى، الجمعة، أن هناك عجز فى المواد واختناق سلاسل الامداد لعدد من الصناعات وكذلك صعوبات فى التوظيف مما يعيق التقدم الاقتصادى المتعافى حديثا من ، وتسببت تلك التصريحات إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن وانخفاض مؤشر الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم السبت، 798.31 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,808.53 $ .

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المصرى اليوم

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