حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة طوال الأسبوع

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه لا يوجد تغييرات جوهرية بخصوص حالة الطقس في مصر خلال الفترة القادمة، ويظل الطقس شديد الحرارة جنوب مصر رغم انخفاض درجات الحرارة اليوم في جنوب الصعيد بنحو درجة ودرجتين لتصل درجة الحرارة العظمي الأعلى اليوم فى مصر إلى 42 درجة بدلاً من 43 كما تنخفض درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة اليوم مقابل 45 درجة أمس.

يشير تقرير حالة الطقس خلال أسبوع تظل درجات الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحري ثابتة طوال الأسبوع حتى يوم الخميس وفق المعلن من هيئة الأرصاد عند 36 درجة، وكذلك درجة الحرارة المحسوسة تكون ثابتة عند 38 درجة.

وتكون متوسطات درجات الحرارة العظمى شبه ثابتة فى السواحل الشمالية عند 30 درجة أيام السبت والإثنين والخميس بينما تزيد درجة واحدة لتصل إلي 31 درجة فى باقي الأيام، وتظل درجة الحرارة المحسوسة ثابتة عند 33 درجة أيام السبت والإثنين والخميس بينما تزيد درجة واحدة لتصل إلى 44 درجة في باقي الأيام.

وتثبت متوسطات درجات الحرارة العظمي في جنوب سيناء عند 39 درجة طوال الأسبوع ماعدا يوم الإثنين تنخفض درجة واحدة إلى 38 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة ثابتة أيضًا عند 41 درجة بخلاف يوم الإثنين فتنخفض درجة واحدة.

تظل درجات الحرارة العظمي 38 درجة للعظمي و40 للمحسوسة فى شمال الصعيد ماعدا يوي الإثنين والثلاثاء فتكون 39 للعظمي و41 درجة للصغري.

تتقلب متوسطات درجات الحرارة العظمي في جنوب الصعيد فتكون40 درجة يوم الخميس و41 درجة أيام السبت والأحد والأربعاء و42 درجة الإثنين والثلاثاء، كما تتقلب درجات الحرارة المحسوسة لتكون 41 درجة يوم الخميس و42 درجة أيام السبت والأحد والأربعاء و43 درجة الإثنين والثلاثاء،

ويظل الطقس فى مصر خلال الأسبوع حار رطب نهارًا على القاهرة وأيضًا الوجه البحري ومائل للحرارة رطب فى السواحل الشمالية ويظل شديد الحرارة فى جنوب البلاد، أما ليلاً فيكون معتدل الحرارة رطب فى جميع أنحاء مصر.

حذرت هيئة الأرصاد من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، وأن ارتفاع الرطوبة النسبية يزيد من الاحساس بارتفاع الحرارة بدرجتين إلي 4 درجات.

حالة الطقس في مصر اليوم

يتطابق الطقس اليوم مع الطقس غدًا ويكاد يكون شبيها بحالة الطقس أمس رغم انخفاض درجات الحرارة اليوم عن أمس فى جنوب الصعيد يظل الطقس نهارًا شديد الحرارة فى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب نهارًا فى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون خلال الليل رطب معتدل الحرارة عمومًا.

تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا من مضطربة لمعتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالى غربي في البحر الأحمر ومن غربي ولشمالي غربي في البحر المتوسط.

يستمر وجود شبورة مائية من السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة قرب المسطحات المائية المؤدية من وإلي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون الرياح نشطة على القاهرة وجنوب البلاد والسواحل الغربية وجنوب سيناء ويقل الاحساس بارتفاع الرطوبة النسبية ليلاً بسبب نشاط الرياح، ويكون اتجاهها شمالي غربي فى مصر عمومًا سرعتها تكون 15 عقدة إلا جنوب الصعيد تصل السرعة إلى 19 عقدة.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر اليوم

درجات الحرارة في القاهرة اليوم 36-24 والمحسوسة 38، وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 30-23 والمحسوسة 33، أما أعلي درجة الحرارة للعظمي فى مصر اليوم تكون في أبوسمبل وهي 42 درجة والصغري هناك 29 درجة بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 43 درجة بانخفاض درجتين عن الطقس أمس.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم في الأقصر 40-27 والمحسوسة 41 درجة، وأسوان وإدفو 41-28 والمحسوسة 42، وفي الوادي الجديد تكون 41-27 والمحسوسة 42 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الغردقة 39-27، أسيوط 39-25، الفيوم 37-24، بني سويف 38-25، المنيا 38-24، حلايب 35-29، قنا 40-26، شلاتين 38-27، شرم الشيخ 40-28، سوهاج 39-26، الطور 35-25، العريش 33-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في شبين الكوم 35-24، الاسماعيلية 38-23، دمياط 32-24، دمنهور 33-24، السويس 37-25، بلطيم 32-24، بورسعيد 32-24، المنصورة 35-24، طنطا 34-24، السلوم 31-22، سيوة 36-22، رفح 32-23، الزقازيق 36-24 درجة.

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