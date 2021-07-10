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اليوم السبت .. طقس حار في شمال سيناء

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اليوم السبت .. طقس حار في شمال سيناء اليوم السبت .. طقس حار في شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طقس حار خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 وحتى 37 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 24 إلى 33 درجة، ورفح ما بين 23 إلى 32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 إلى 37 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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