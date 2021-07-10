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174 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء في شمال سيناء

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174 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء في شمال سيناء 174 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء في شمال سيناء

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يؤدي عدد 174 طالبا وطالبة بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، امتحان مادة البلاغة في أول أيام الأسبوع الرابع من الامتحانات.

وقال محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن الطلبة يؤدون الامتحان في عدد 7 لجان موزعة على مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلي عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش، خلال الفترة الماضية، أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين.

فيما قال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب، وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب قبل دخول اللجان، مع وجود طبيب أو زائرة صحية داخل كل معهد به لجان إمتحانية.

وأضاف عبد العظيم، أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبي ويوم آخر لطلاب القسم العلمي.

المصرى اليوم

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