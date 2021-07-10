2075 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية في شمال سيناء

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يؤدي عدد 2075 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي «علوم ورياضيات» امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات نهاية العام للثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2020.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الطلبة يؤدون الامتحان وفق نظام التقييم الجديد في عدد 23 لجنة من بينها 9 لجان بالعريش «8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل الكترونية.

وأكد رضوان على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التي بها لجان إمتحانية والكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات، والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتزويدها بالمطهرات اللازمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية وسيارة إسعاف بالمدارس التي بها لجان.