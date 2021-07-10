افتتاح «مركز تنمية المهارات» لتعزيز واستثمار طاقات المبدعين بمصر الجديدة

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افتتحت جمعية مصر الجديدة مركز تنمية المهارات داخل مكتبة مصر الجديدة بعد تطويره وامداده بالأدوات والوسائل التعليمية الحديثة من تكييفات وشاشات عرض ويروجيكتور والأت خياطة ومرايات وسجادات رياضية.

يأتى أهمية المركز في دعم المجتمع الإبداعي عبر توفير برامج تدريبية على أعلى مستوى للمبدعين والموهوبين من النشء والشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والكفاءات الأساسية.

قالت الدكتورة حياة خطاب، السكرتير العام لجمعية مصر الجديدة ان مركز تنمية المهارات سيوفر الفرصة للشباب لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات والمعارف في المجالات الإبداعية والثقافية، بهدف تعزيز قدراتهم المعرفية وفتح آفاق جديدة أمامهم في الثقافة والابداع، كما ستعمل على استثمار طاقات المبدعين والموهوبين. وأوضحت خطاب أنه تم تصميم برامج متخصصة في مجالات؛ الفن والتصميم، والرياضة في حزمة من ورش عمل من بينها ورش الرسم من سن 13 سنة فما فوق، وتتضمن الرسم بالرصاص الذي يحتاج إلى الكثير من الأبداع واللمسات الفنية التي تكون متواجده عن الرسامين فتعلم الرسم بالرصاص ليس بالسهل لانه يحتاج إلى تعلم كثير وابداع في هذا، كما يتضمن تعليم الابعاد الفنية التلوين بالوان المية والزيت وقلم الفحم ورشة الرسم يوم السبت من كل اسيوع من الساغة 12 – 2 لمدة 4 محاضرات.

من جانبها قالت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، إن نورش العمل تشمل ايضا ورشة التصوير الفوتوغرافى والتى تتمحور في عدة نقاط في مقدمتها تاريخ التصوير الضوئى ومعرفة المصطلحات الفوتوغرافيه وكيفية عمل الكاميرا وأنواع التصوير وانواع الكاميرات وانواع العدسات، وفي نهاية الدورة سيتم تنظيم معرض تصوير داخل المكتبة يضم ما ابدعه المصورون الشباب من لوحات فنية بديعة.

معاد الكورس يوم الإثنين من كل اسبوع الساعة 6: 8 م لمدة 4 محاضرات

كما تتضمن كورس الزومبا في يومى الأحد والثلاثاء من كل اسبوع من الساعة 6: 7م لمدة 6 محاضرات، الزومبا عبارة عن برنامج لياقة بدنية كولومبي، ابتكره بيتو بيريز في التسعينات، ويعتمد على دمج مجموعة من أنواع الرقص اللاتيني، مثل: «السامبا، سالسا، ريجاتون، كومبيا، ميرينجي، بيلي دانس»، مع التمارين الرياضية، والزومبا من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشاراً في العالم .

وتنطلق أيضا بداية جدية لكورس الكروشية، يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 5: 7 م بواقع 4 محاضرات، والكروشيه مهارة جميلة من خلالها تحول خيوط بسيطة لشكل جمالي ممكن استخدامه في الزينة.