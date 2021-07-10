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تل أبيب: «حقيبة مطار بروكسل» جزء من محاولة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أوروبا

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تل أبيب: «حقيبة مطار بروكسل» جزء من محاولة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أوروبا تل أبيب: «حقيبة مطار بروكسل» جزء من محاولة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أوروبا

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قالت قناة إسرائيلية رسمية، إن هناك تقديرات أمنية في تل أبيب، بأن الحقيبة المشبوهة التي عُثر عليها أمس، في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، تأتي في إطار محاولة إيرانية لدراسة الإجراءات الأمنية استعدادا لتنفيذ هجوم محتمل يستهدف إسرائيليين.

وأضافت قناة «كان» الإسرائيلية، أن منظومة الأمن الإسرائيلية رصدت مؤخرا تصعيدا في المحاولات الإيرانية لتنفيذ هجمات ضد سياح إسرائيليين في الخارج، دون إضافة تفاصيل.

وتابعت القناة: «في إسرائيل يعتقدون أن عناصر إيرانية هم من تركوا أمس حقيبة مشبوهة في مطار بروكسل في محاولة للتحقق من الإجراءات الأمنية تمهيدا لتنفيذ هجوم محتمل ضد إسرائيليين».
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه تم إخلاء قاعتي الرحلات المغادرة بالمطار لأكثر من ساعة، بعد العثور على حقيبة مشبوهة داخلها، اتضح فيما بعد أنها تعود لامرأة من أصل إيراني تعيش في المدينة.

وبحسب الصحيفة بعد تحديد مكان الحقيبة، تبين أن المرأة التي تركتها هناك كانت على متن طائرة انطلقت من مطار بروكسل إلى الدوحة، وأمرت الشرطة البلجيكية الطائرة بالعودة مجددا حيث تم اعتقال تلك المرأة.

المصرى اليوم

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