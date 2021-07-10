أخبار عاجلة

اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي -
موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا -
محاضرات وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر -
غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي شارونة -
حياة كريمة.. توزيع 8 آلاف كيلو لحوم في المنيا -
أول تعليق من والده أحمد الحفناوي البطل الأوليمبي التونسي بعد تحقيق الميدالية الذهبية -
رسالة نارية من سمير كمونة لموسيماني -
الإسكندرية تتأهب للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ 69 غدًا (برنامج وفعاليات) -
أساقفة الإسكندرية يترأسون قداس كاهن كنيسة «مار جرجس» -
الرياض: ضبط 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

واشنطن تفرض عقوبات على 34 شركة لارتباطها بالصين وروسيا وإيران

Print
واشنطن تفرض عقوبات على 34 شركة لارتباطها بالصين وروسيا وإيران واشنطن تفرض عقوبات على 34 شركة لارتباطها بالصين وروسيا وإيران

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضافت وزارة التجارة الأمريكية 34 شركة إلى قائمتها السوداء على خلفية مشاركة هذه الشركات في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح الأمن القومي.

وفرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات «لضلوعها أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة»، وفق بيان لوزارة التجارة.

وشملت العقوبات 14 شركة صينية مرتبطة بحملات القمع والاحتجاز الجماعي الذي تنفذه بكين ضد أقلية الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانج الصيني.

وأوضح البيان أن الوزارة أدرجت 5 شركات صينية أخرى تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري للجيش الصيني.

كما طالت العقوبات 8 كيانات لتصديرها التكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، في حين وُضعت 7 شركات أخرى على القائمة السوداء لتورطها مع الجيش الروسي، حسب البيان.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو «سنواصل استخدام ضوابطنا الخاصة بالتصدير بقوة لمحاسبة حكومات وشركات وأفراد ممن يحاولون الوصول إلى مواد ذات منشأ أميركي، من أجل أنشطة تخريبية في دول مثل الصين وإيران وروسيا».

ويحظر على الشركات المدرجة القيام بأعمال تجارية مع الموردين الأمريكيين دون الحصول على ترخيص من الأمريكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية