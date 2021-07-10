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الهلال الأحمر يطهر لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في العريش

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الهلال الأحمر يطهر لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في العريش الهلال الأحمر يطهر لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في العريش

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قام فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، بتطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بمدينة العريش.

وقال عمر محمد مدير الفرع، إنه بناء على توجيهات المحافظ، قام الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الطب البيطري، بتعقيم الجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والاستراحات التي يقيم بها الملاحظين ورؤساء اللجان.

وأشار إلى تطهير كلا من استراحات الملاحظين بمدرسة عائشة أم المؤمنين، ومدرسة عمرو ابن العاص، بجانب تطهير لجان الامتحانات في مدرسة علاء الرئيس الثانوية بنات، مدرسة السيدة زينب الثانوية بنين، مجمع الفتيات بالمساعيد.

المصرى اليوم

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