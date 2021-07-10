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البحث عن شاب غرق بشاطئ الفنار في الإسكندرية

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البحث عن شاب غرق بشاطئ الفنار في الإسكندرية البحث عن شاب غرق بشاطئ الفنار في الإسكندرية

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يجرى رجال الانقاذ في الإسكندرية، محاولات مكثفة للبحث عن جثة شاب غرق مساء الجمعة، بشاطئ الفنار، بمنطقة سيدى بشر شرق المدينة.
ووفقا لشهود عيان، الشاب يدعى محمد عاطف حسن العروج، يبلغ 20 عاما، من أبناء القليوبية، وحضر إلى الشاطى بصحبة أصدقائه، ونزلوا جميعا للسباحة، إلا أن الأمواج جرفته إلى عرض البحر، ثم أختفى من أمام أعينهم.
وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه تلقى إستغاثة من أسرة الشاب الغريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 6 من غواصين الخير من أجل البحث وانتشال الشاب سريعاً أملا في أن يكون على قيد الحياة أو انتشال جثته تمهيدا لدفنه.
وأضاف «المالحى»، أنه في حالة عدم العثور على الغريق اليوم سيتم الدفع بغواصين أضافيين صباح الغد.
يشار إلى أن شواطئ الإسكندرية، شهدت الجمعة، اقبالا متزايد من الزائرين، خاصة من المحافظات المجاورة بنظام رحلات اليوم الواحد، ما أدى إلى تكدس الشواطئ وبلوغها سعتها القصوى.

المصرى اليوم

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