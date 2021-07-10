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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم بفرنسا

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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم بفرنسا مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم بفرنسا

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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصا قتل بإطلاق نار، وأصيب 3 آخرون، جراء طعن بسكين بالقرب من روضة أطفال في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا.

وقالت مصادر لقناة «بي إف إم تي في» الفرنسية إن الحادث وقع مساء الجمعة، في الدائرة الـ 11 بمرسيليا، حيث تم إبلاغ الشرطة بحادث إطلاق نار.

وبعد الوصول إلى المكان عثرت الشرطة على شاب عمره 18 سنة أصيب بطلقات نارية في الصدر وتوفي متأثرا بجروحه. وتقول الشرطة إنه كان متورطا في تهريب المخدرات.

وأصيب 3 أشخاص بالطعن في المنطقة ذاتها من قبل شخص مجهول، ولم يعرف ما إذا كان المهاجم هو نفسه من أطلق النار أم لا.

ولم تتمكن الشرطة من توقيف منفذ أو منفذي الهجوم، ولا تزال ملابسات الحادث غامضة.

المصرى اليوم

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