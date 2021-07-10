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لافروف ولابيد يبحثان التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية والملف السوري

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لافروف ولابيد يبحثان التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية والملف السوري لافروف ولابيد يبحثان التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية والملف السوري

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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وملف سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف ولابيد أجريا، الجمعة، بمبادرة من الجانب الإسرائيلي محادثات هاتفية حيث هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي بتولي منصبه، وفق « اليوم».

وأعرب لافروف، حسب البيان، عن «استعداده للعمل المشترك في مصلحة تعزيز التعاون متعدد الجوانب ومتبادل المنفعة بين روسيا وإسرائيل».

وبحث لافروف ولابيد «المهمات الحيوية للأجندة الثنائية في ظل الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل التي تصادف هذا العام».

وأعطى الجانبان «تقييما إيجابيا للاتصالات الديناميكية عبر قناة وزارتي الخارجية والعلاقات الإنسانية وتطوير الإمكانيات في مجال التعاون التجاري الاقتصادي».

كما تطرق الوزيران، وفق البيان، «إلى التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك حالة الأوضاع في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وحول سوريا»، وناقشا كذلك جدول الاتصالات الثنائية المرتقبة.

المصرى اليوم

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