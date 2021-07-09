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أصغر بوكتيوبر في معرض الكتاب: كنت متردد في الظهور لكن أصدقائي هم من شجعوني

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أصغر بوكتيوبر في معرض الكتاب: كنت متردد في الظهور لكن أصدقائي هم من شجعوني أصغر بوكتيوبر في معرض الكتاب: كنت متردد في الظهور لكن أصدقائي هم من شجعوني

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استضافت المنصة الرقمية لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، عبر محور «الثقافة في بيتك» إسماعيل آسر الإبياري وهو أصغر بوكتيوبر في وصاحب قناة «علامة تنصيص» على يوتيوب.

الإبياري قال، إن قناته متخصصة في مراجعات الكتب، وقام بتدشينها عام 2018، وكان يبلغ من العمر وقتها حوالي 12 عاما، وفي عام 2019 كانت أول زيارة له لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وهناك التقى العديد من الكتاب والناشرين الذين دعموه في مشروعه الناشئ.

وأوضح الإبياري خلال اللقاء أنه كان مترددا في الظهور في البداية، لكنه وجد دعما قويا من أساتذته وأصدقائه وعائلته، فقام بتطوير أدواته، وقرأ لنقاد آخرين وتابع قنوات البوتيوبرز المختلفين.

وأكد حرصه على زيارة المعرض ومشاهدة فعالياته كل عام وشراء الكتب والحصول على توقيع الكتاب، كما أنه بدأ في مطالعة وقراءة كتب الأدباء الكبار مثل أنيس منصور ونجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وغيرهم.

المصرى اليوم

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