إجمالى صادرات المنتجات الزراعية في الإسماعيلية يتخطى 285 مليون دولار خلال 6 أشهر

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أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية، عن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية، من منتجات زراعية ومحاصيل حقلية ونباتات عطرية وطبية إلى الأسواق العالمية والأوربية، خلال الفترة من بداية شهر يناير، حتي نهاية شهر يونيو الماضي٢٠٢١، قد بلغت نحو ٢٨٥.٧ مليون دولار، وذلك لكمية إجمالية قدرها ١٩٤٧٥٠٩٦ طن منها ١٨١٣٧٦٨٥طن من الفاكهة الطازجة والمجمدة، و٨٤١ طن من الخضروات الطازجة والمجمدة و١٣٣٦٥٣٩ طن من المحاصيل الحقلية والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية ودول الإتحاد الأوروبي، موضحا أن إجمالي عدد الشهادات التصديرية خلال تلك الفترة بلغ ٢٣٥٥ شهادة منهم ٣١١ شهادة فقط خلال شهر مايو.

من جانبه أشار المهندس السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إلى أن اجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهر يونيو الماضى فقط بلغ ما يزيد عن ٣٦.٨ مليون دولار، وذلك لكمية قدرها ١٠٥٦٠٢ طن، والتى شملت تصدير منتجات برتقال وفول سودانى وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة ومعجون طماطم وملوخية خضراء وعصير برتقال ولب مانجو ولب جوافة وحمص ولب قرع.

فيما أوضح الدكتور فتحي محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، أنه بلغ إجمالي ما تم تصديره من خضر خلال النصف الأول ٨٤١ طن بقيمة ٢٨٤١٤٩٩ دولار وإجمالي ما تم تصديره من الفاكهة خلال نفس الفترة نحو ١٨١٣٧٦٨٥ طن بقيمة ١٨٧٢٠٢٢٠٣ دولار.

وبلغت صادرات الإسماعيلية من المحاصيل الحقلية خلال النصف الأول من العام الحالي ١٣٣٦٥٣٩ طن بقيمة ٩٥٦٢٩٤٧٨ دولار، كما بلغت كمية المنتجات الزراعية من النباتات الطبية والعطرية نحو ٣١ طن بقيمة ٥٤١٤٠ دولار.

وقد تم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من ايطاليا واسبانيا وهولندا والسودان ولبنان والهند والأردن والإمارات وليبيا والكويت.