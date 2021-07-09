يعمل بدون سائق.. والتقاطر كل 90 ثانية.. 10 مميزات لقطار المونوريل

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كشف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن ١٠ مميزات بقطار المونوريل، الذي تم تدشين تصنيعه لمصر في مصنع مدينة ديربي الإنجليزية.

ويأتي في مقدمة هذه المميزات أن القطار يعمل بدون سائق، ويوجد به كاميرات مراقبة، وحواجز زجاجية تحمي الركاب.

جاءت امتيازات قطار المونوريل كالآتي

١- القطار يعمل بالكمبيوتر وبدون سائق

٢- بويات زجاجية عازلة بين القطار والركاب على الأرصفة

٣- تكييف عالي السعة

٤- لا يوجد أبواب داخلية بين عربات المونوريل

٥- كاميرات مراقبة بالعربات وشاشات lcd

٦- شاشات على الأبواب لعرض اسم المحطة والمحطات النهائية

٧- شاشات مضيئة بالمسار لفاقدي السمع

٨- ٩٠ ثانية مدة التقاطر

٩- ٤٠ قطار لمسار العاصمة الإدارية، و٣٠ لمسار ٦ أكتوبر

١٠- ٤٣ ألف ساعة القطار/ ساعة