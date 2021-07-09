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مترو الأنفاق يرفع درجة الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة

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مترو الأنفاق يرفع درجة الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة مترو الأنفاق يرفع درجة الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطين الأول والثاني لأبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، حيث أوضحت الشركة في بيانها أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني، بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة والربع صباحا، مروراً بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل في تمام الساعة الواحدة صباحا والتى تقدر بعدد رحلات ١٠٩٨ رحلة مقسمة بعدد ٤٩٦ رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، وعدد ٦٠٢ رحلة للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، وأيضًا الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق على أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

المصرى اليوم

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