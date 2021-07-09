إيهاب جلال يمد فترة الراحة للاعبي الإسماعيلي

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قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مد فترة الراحة للاعبي الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وقرر إيهاب جلال، مد فترة الراحة للاعبين لمدة 48 ساعة،لمنحهم أكبر قسط من الراحة، بعد حالة الإجهاد التي تعرضوا لها في الفترة الماضية نتيجة ضغط المباريات في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.