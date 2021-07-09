مصرع مسن وطفلة في حادثي غرق وصعق كهربائي منفصلين بسوهاج

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لقى اليوم رجل مسن وطفلة مصرعهما، في حادثى غرق وصعق كهربائى منفصلين بدائرة مركزى سوهاج، ودارالسلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، غرق شخص يدعى ضاحي «79 سنة- بالمعاش» في ترعة بدائرة مركز سوهاج، وتم إنتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفي سوهاج الجامعي، وقرر نجل شقيقه علاء «37 سنة- سائق»، بأنه أثناء سير عمه المذكور على حافة ترعة نجع حمادي بذات الناحية إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ونفي الشبهة الجنائية.

وفى الحادث الثانى بمركز دارالسلام، تبلغ بوصول الطفلة ياسمين عماد «3 سنوات» وتقيم بدائرة المركز إلى المستشفي المركزي جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، وأفاد والدها «28 سنة- عامل» بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.