«تعليم السويس» تستقبل مراقبي الثانوية العامة في ١٤ استراحات مجهزة

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أنهت مديرية التربية والتعليم بالسويس، استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق السبت 10 يوليو وتستمر حتى الاثنين 2 أغسطس.

وأكد الأستاذ محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأحترازية بلجان ومراكز توزيع الثانوية العامة بمحافظة السويس، في ظل تداعيات فيروس كورونا .

وأضاف أنه جرى تطهير وتعقيم جميع الاستراحات البالغ عددها ١٤ استراحة على مستوى المحافظة،

كما جرت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها ١٤ استراحة «رجال وسيدات»، وجرى تجهيزها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمعلمين المنتدبين إقامة كريمة.

وأضاف الفولى أن المديرية شكلت لجانا لمتابعة جاهزية كافة الاستراحات على مستوى المحافظة.