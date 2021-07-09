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حكم نهائي اليورو.. ثروته تجاوزت الـ 12 مليون جنيه استرليني

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حكم نهائي اليورو.. ثروته تجاوزت الـ 12 مليون جنيه استرليني حكم نهائي اليورو.. ثروته تجاوزت الـ 12 مليون جنيه استرليني

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إسناد مهمة إدارة المباراة النهائية ليورو 2020 التي ستجمع منتخبي إنجلترا وإيطاليا للهولندي بيورن كويبرس.

الهولندي من مواليد الثامن والعشرين من مارس من عام 1973 وحصل على الشارة الدولية في عام 2006.

وأدار الهولندي 6 نهائيات بالبطولات الأوروبية المختلفة أخرها في عام 2018 ولقاء مارسيليا وأتلتيكو مدريد على لقب كأس الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البرطانية فالهولندي مصنف كأغنى حكم كرة قدم في العالم، حيث بلغت ثروته 12 مليون جنيه استرليني في عام 2016، وعلى الرغم من تلك الثروة إلا أنه مولع وشغوف بمهنة التحكيم.

وظهر كويبرس في 3 مباريات فقط بالنسخة الحالية من اليورو، وهي الدنمارك ضد بلجيكا، وإسبانيا أمام سلوفاكيا، وأخيرا التشيك ضد الدنمارك في دور الثمانية.

وسيصبح كويبرس هو أول حكم هولندي يدير نهائي اليورو، وسيرفع غلته من النهائيات القارية إلى الرقم 7.

المصرى اليوم

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