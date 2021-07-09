كيف نجح فريق التدخل السريع في إنقاذ 16 ألف حالة خلال 7 سنوات؟

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تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى في إنقاذ حالات الأطفال وكبار السن بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وأن عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ نشأته منذ 2014 وحتى الآن 16853 حالة وشكوى.

كما تم إيداع 944 طفل وشاب ومسن في دور رعاية، وإنقاذ 319 مريض بالمستشفيات، 16 ألف و853 مواطن مصري ما بين أطفال وشباب ومسنين، أنقذهم فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إثر توجيهات من القيادة السياسية، خلال 7سنوات بدأت من 2014 وحتى العام الحالى 2021.

وفقًا لتقرير رسمي، تعامل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، مع حالات كثيرة منذ تكوين الفريق، وصلت إلى 16 الف و853 حالة.

وذلك بجانب تقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، إضافة إلى إجراء تدخلات طبية لـ 319 حالة بالمستشفيات الحكومية والتعامل مع 7 حالات اتجار في البشر.

وأشار التقرير إلى أنه تم توزيع 1052 بطانية و5765 وجبة ساخنة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وأكدت مصادر مسؤولة أن القيادة السياسية حريصة على متابعة مشروع «أطفال بلا مأوى».

إيداع 944 طفل وشاب ومسن في دور رعاية .. و إنقاذ 319 مريض بالمستشفيات

إيداع 944 طفل وشاب ومسن في دور رعاية .. و إنقاذ 319 مريض بالمستشفيات

إيداع 944 طفل وشاب ومسن في دور رعاية .. و إنقاذ 319 مريض بالمستشفيات

إيداع 944 طفل وشاب ومسن في دور رعاية .. و إنقاذ 319 مريض بالمستشفيات