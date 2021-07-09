لا يتعارض مع نهائي يورو 2020 .. موعد مباراة الأهلي ضد المقاصة في الدوري المصري

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأحد 11-7-2021 في المباراة التي تجمع الفريقين على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتازفي موسمها الحالي.

تقام مباراة الأهلي ضد المقاصة في الخامسة مساء الأحد 11-7-2021 على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، حتى تتاح الفرصة أمام عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة نهائي يورو 2020 المقرر إقامتها في التاسعة مساءا نفس اليوم بين منتخبي إنجلتراو إيطاليا

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.

ويرفض موسيمانى فكرة إراحة الأساسيين أمام المقاصة لرغبته في مواصلة الانتصارات بالدورى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك المتصدر، وأدى الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا للمقاصة وينتظر أن يتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء.

ويقود فريق مصر المقاصة ضد الأهلي المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

ويدخل الأهلي المباراة ضد المقاصة بتشكيل من المتوقع أن يتكون من:

حراسة المرمى: على لطفى في حالة الشفاء من الإصابة

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن اشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز الخميس 8-7-2021

تنقل مباراة الأهلي ضد المقاصة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت